Видео: поездка по городу в ремейке Need for Speed Underground 2 на Unreal Engine 4

Российский программист Иван Новожилов и автор канала 2Unreal4Underground создают собственный ремейк Need for Speed Underground 2 на движке Unreal Engine 4. На днях разработчики выложили 11 минут геймплея, в котором можно оценить графику, физику и общую атмосферу проекта, которую авторы попытались максимально приблизить к оригиналу.

В актуальной сборке уже готовы многие элементы, включая смену погоды и освещение. Создатели также добавили в ремейк саундтрек из первого Underground и Most Wanted. К релизу авторы обещают добавить поддержку геймпада и руля.

Даты выхода у ремейка Need for Speed Underground 2 пока нет. Будем надеяться, что у создателей получится довести дело до конца.

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