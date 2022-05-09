В Китае подросткам запретили смотреть трансляции после 22:00 и донатить стримерам

Государственное Управление радио и телевидения Китая ввело новые ограничения для стримов. Отныне детям младше 16 лет запрещено смотреть онлайн-трансляции после 22:00. За исполнением этого требования должны следить сами стриминговые платформы.

Также подросткам запретили донатить или «отправлять виртуальные подарки» стримерам. В опубликованных документах китайские власти заявили, что подобные меры должны защитить детей от пагубного влияния онлайн-трансляций. Правительство отметило, что стриминговые платформы способны наносить серьёзный вред физическому и психическому здоровью подростков.

Это уже не первое ограничение для детей из Китая. Ранее правительство также запретило им играть в игры больше 3-х часов в неделю.

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