В Китае подросткам запретили смотреть трансляции после 22:00 и донатить стримерам

Государственное Управление радио и телевидения Китая ввело новые ограничения для стримов. Отныне детям младше 16 лет запрещено смотреть онлайн-трансляции после 22:00. За исполнением этого требования должны следить сами стриминговые платформы.
Также подросткам запретили донатить или «отправлять виртуальные подарки» стримерам. В опубликованных документах китайские власти заявили, что подобные меры должны защитить детей от пагубного влияния онлайн-трансляций. Правительство отметило, что стриминговые платформы способны наносить серьёзный вред физическому и психическому здоровью подростков.
Это уже не первое ограничение для детей из Китая. Ранее правительство также запретило им играть в игры больше 3-х часов в неделю.
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