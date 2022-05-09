Вавилон пал. Онлайн Babylon’s Fall на ПК опустился до нуля

На днях мы сообщали об «успехах» кооперативного экшена Babylon’s Fall в Steam. В ночь на 4 мая в игре остался всего один преданный фанат. При этом ежедневный онлайн всё ещё достигает 40-50 человек.

Однако даже Вавилон не сможет простоять вечность. В ночь на 9 мая онлайн игры в Steam упал до 0 человек. Судя по всему, даже у самого преданного фаната Babylon’s Fall не осталось времени на проект. Данных по PlayStation-версии нет, однако вряд ли там результаты намного лучше.

Babylon’s Fall вышла на ПК и PlayStation в начале марта. Экшен раскритиковали и игроки, и журналисты, причём практически за все аспекты: геймплей, графику и обилие микротранзакций. Несмотря на это, авторы работают над будущими игровыми сезонами и планируют довести проект до ума.

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