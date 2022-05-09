Вавилон пал. Онлайн Babylon’s Fall на ПК опустился до нуля

На днях мы сообщали об «успехах» кооперативного экшена Babylon’s Fall в Steam. В ночь на 4 мая в игре остался всего один преданный фанат. При этом ежедневный онлайн всё ещё достигает 40-50 человек.
Однако даже Вавилон не сможет простоять вечность. В ночь на 9 мая онлайн игры в Steam упал до 0 человек. Судя по всему, даже у самого преданного фаната Babylon’s Fall не осталось времени на проект. Данных по PlayStation-версии нет, однако вряд ли там результаты намного лучше.
Babylon’s Fall вышла на ПК и PlayStation в начале марта. Экшен раскритиковали и игроки, и журналисты, причём практически за все аспекты: геймплей, графику и обилие микротранзакций. Несмотря на это, авторы работают над будущими игровыми сезонами и планируют довести проект до ума.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 мая 2022
-
12:55
-
12:26
-
11:53
-
11:24
-
10:52
-
10:26
- 8 мая 2022
-
19:31
-
18:56
-
18:46
-
17:55
-
16:53
-
16:12
-
15:36
-
14:51
-
14:07
-
13:33
-
12:42
- 7 мая 2022
-
19:05
-
18:26
-
17:55
-
16:55
-
16:11
-
15:19
-
14:33
-
13:48
-
13:16
-
12:36
- 6 мая 2022
-
23:52
-
21:58
-
21:11
-
20:39
-
20:00
-
19:22
-
19:01
-
18:45