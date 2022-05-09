Фанат воссоздал культовый трейлер «Ведьмака 3» в стиле PS1

Энтузиасты продолжают ностальгировать по эпохе PS1. Пользователь под ником Jackarte решил показать, как бы выглядел культовый трейлер A Night to Remember для «Ведьмака 3» во времена первой PlayStation. Он воссоздал события ролика, в котором Геральт из Ривии сражается со смертоносной бруксой.

Автор также показал покадровое сравнение своего демейка с официальным трейлером, приуроченным к релизу «Дикой охоты» в 2015 году. Работа Jackarte выглядит очень достойно — примерно так «Ведьмак 3» бы и выглядел на культовой консоли.

Ранее нейросеть DALL-E 2 нарисовала Геральта из Ривии по текстовому описанию. У искусственного интеллекта получилось очень качественное изображение героя в футуристической лаборатории.

Новость по теме Фото: нейросеть нарисовала Геральта из «Ведьмака» по текстовому описанию

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