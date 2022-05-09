Тираж фермерского симулятора Stardew Valley превысил 20 млн копий

На сайте фермерского симулятора Stardew Valley появилась информация, что по состоянию на март 2022 года продажи игры превысили 20 млн копий. Большая часть была продана на ПК — целых 13 млн, остальное пришлось на другие платформы.

Stardew Valley представляет собой медитативный симулятор фермерства. В проекте главный герой получает в наследство небольшой домик. С этого момента игрокам необходимо заботиться о нём, выращивать различные культуры, знакомиться с жителями и выполнять их задания.

Разработкой игры в одиночку занимался Эрик Барон, который уже трудится над новым тайтлом — Haunted Chocolatier. Игра расскажет про кондитера, а сама игра будет больше ориентирована на экшен.

Stardew Valley доступна на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android и iOS.

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