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Продажи Stardew Valley превысили 20 млн копий

Тираж фермерского симулятора Stardew Valley превысил 20 млн копий
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На сайте фермерского симулятора Stardew Valley появилась информация, что по состоянию на март 2022 года продажи игры превысили 20 млн копий. Большая часть была продана на ПК — целых 13 млн, остальное пришлось на другие платформы.

Stardew Valley представляет собой медитативный симулятор фермерства. В проекте главный герой получает в наследство небольшой домик. С этого момента игрокам необходимо заботиться о нём, выращивать различные культуры, знакомиться с жителями и выполнять их задания.

Разработкой игры в одиночку занимался Эрик Барон, который уже трудится над новым тайтлом — Haunted Chocolatier. Игра расскажет про кондитера, а сама игра будет больше ориентирована на экшен.

Stardew Valley доступна на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android и iOS.

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