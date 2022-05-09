Авторы Warhammer 40K: Chaos Gate — Daemonhunters извинились за раздачу предметов на Twitch

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters вышла 5 мая. Разработчики проекта из студии Complex Games решили устроить взаимодействие с сообществом. Авторы раздавали внутриигровые предметы через сервис Twitch Drops.

Он работает так, что за просмотр трансляций по игре зрителям выдают различные подарки. Чаще всего к ним относятся предметы, повышающие атаку и защиту. То есть, особо мощные предметы не раздавали, однако это всё равно разозлило многих геймеров.

Они так хотели увеличить просмотры на Twitch и привлечь к игре популярность, что этот метод оказался почти тем же, если бы они накручивали ботов.

Если бы был другой способ заработать вещи в игре, это не было бы большой проблемой, но я не собираюсь какого-то стримера в течение двух часов ради оружия.

Twitch Drops — это действительно очень нелепо.

В ответ на это авторы быстро изменили решение. Они извинились перед людьми и объявили, что раздадут все вещи из Twitch Drops. Это случится позже.

Мы рады видеть, что так много из вас наслаждаются Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters. Мы также рады получать от вас отзывы. Одна из тем, попавшая к нам — разочарование игроков в связи с Twitch Drops. Мы услышали вас и объявляем, что все предметы из Twitch Drops игроки получат после обновления в мае. Точную дату его выхода мы объявим позже.

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters доступна только на ПК.

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