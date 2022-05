EA делает новую игру по «Властелину колец», но она разочарует фанатов

EA неожиданно вернулась к созданию игр по «Властелину колец». Однако поклонникам стоит сразу же успокоиться: это условно-бесплатная коллекционная карточная RPG для iOS и Android.

За создание The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth отвечает калифорнийская студия EA Capital Games, которая ранее выстрелила очень успешной Star Wars: Galaxy of Heroes — жанрового новинка повторяет предыдущий хит компании.

В Heroes of Middle-earth игроков ждёт пошаговая боевая система с огромным ростером героев мира «Властелина колец» и «Хоббита», а издатель ещё и обещает передовую графику с стильным художественным стилем и кинематографическими анимациями. Первые тесты начнутся летом.

Подобный ход удивляет, ведь изданием игр по «Властелину колец» занимается игровое подразделение Warner Bros., которое в очередной раз хотят продать. Подразумевается, что Heroes of Middle-earth станет первой из множества игр EA по культовой вселенной.