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Red Dead Online мертва? Нового контента нет уже 300 дней

Red Dead Online мертва? Нового контента нет уже 300 дней
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Вы наверняка играли в Red Dead Online и GTA Online. Последнюю до сих пор периодически обновляют и выпускают разный контент, а вот про RDR Online будто бы забыли. Игра не получала нового контента с июля 2021 года, и это насторожило фанатов.

Сайт Rockstar INTEL обратил внимание, что игра не получала масштабных обновлений уже 300 дней. Rockstar Games активно обновляла игру в 2020-м, однако потом частота выхода нового контента сократилась. Последним крупным апдейтом для игры стало обновление Blood Money.

В какой-то момент сеть заполонил хэштег #SaveRedDeadOnline. Некоторые предположили, что Rockstar решила сосредоточиться на GTA Online, поскольку она явно популярнее сетевой Red Dead Online. Сами разработчики про проект ничего не говорят.

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