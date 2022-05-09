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В первом трейлере сериала «Любовь, смерть и роботы» показали новые сумасшедшие миры

Вышел трейлер третьего сезона сериала «Любовь, смерть и роботы»
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9 мая Netflix опубликовал полноценный трейлер третьего сезона известного сериала «Любовь, смерть и роботы». Из ролика стало ясно, что в новой части будет девять эпизодов.

В видео показали фрагменты каждой из историй. Также создатели шоу в лице Тима Миллера и Дэвида Финчера раскрыли названия всех девяти эпизодов. Одна из историй будет посвящена озлобленным крысам, а другая расскажет про команду охотников на акул.

Названия эпизодов

  1. Bad Travelling
  2. The Very Pulse of the Machine
  3. In Vaulted Halls Entombed
  4. Jibaro
  5. Swarm
  6. Mason's Rats
  7. Three Robots: Exit Strategies
  8. Kill Team Kill
  9. Night of the Mini Dead

Ещё стало известно, что эпизод Bad Travelling срежиссировал лично Дэвид Финчер. Это его дебют в анимационном шоу. Премьера состоится на Netflix 20 мая.

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