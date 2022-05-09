Вышел трейлер третьего сезона сериала «Любовь, смерть и роботы»

9 мая Netflix опубликовал полноценный трейлер третьего сезона известного сериала «Любовь, смерть и роботы». Из ролика стало ясно, что в новой части будет девять эпизодов.

В видео показали фрагменты каждой из историй. Также создатели шоу в лице Тима Миллера и Дэвида Финчера раскрыли названия всех девяти эпизодов. Одна из историй будет посвящена озлобленным крысам, а другая расскажет про команду охотников на акул.

Названия эпизодов

Bad Travelling The Very Pulse of the Machine In Vaulted Halls Entombed Jibaro Swarm Mason's Rats Three Robots: Exit Strategies Kill Team Kill Night of the Mini Dead

Ещё стало известно, что эпизод Bad Travelling срежиссировал лично Дэвид Финчер. Это его дебют в анимационном шоу. Премьера состоится на Netflix 20 мая.

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