Вышел трейлер третьего сезона сериала «Любовь, смерть и роботы»
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9 мая Netflix опубликовал полноценный трейлер третьего сезона известного сериала «Любовь, смерть и роботы». Из ролика стало ясно, что в новой части будет девять эпизодов.
В видео показали фрагменты каждой из историй. Также создатели шоу в лице Тима Миллера и Дэвида Финчера раскрыли названия всех девяти эпизодов. Одна из историй будет посвящена озлобленным крысам, а другая расскажет про команду охотников на акул.
Названия эпизодов
- Bad Travelling
- The Very Pulse of the Machine
- In Vaulted Halls Entombed
- Jibaro
- Swarm
- Mason's Rats
- Three Robots: Exit Strategies
- Kill Team Kill
- Night of the Mini Dead
Ещё стало известно, что эпизод Bad Travelling срежиссировал лично Дэвид Финчер. Это его дебют в анимационном шоу. Премьера состоится на Netflix 20 мая.
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