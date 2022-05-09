Bloodborne могла родиться в виде другой игры, но её отменили

Создатели Final Fantasy 16 рассказали японскому изданию Famitsu, что работали над игрой в стиле Bloodborne, но её отменили. По их словам, разработка велась ещё до релиза экшена FromSoftware на PlayStation.

Директор Final Fantasy 16 Хироси Такай и продюсер Наоки Ёсида поделились, что они создали похожие на Bloodborne готический стиль и оружие. Кроме этого, в отменённой игре были научно-фантастические элементы. Первый показ экшена FromSoftware заставил разработчиков удивиться, потому что сильно походил на их проект.

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У отменённой игры в стиле Bloodborne могли быть и заметные отличия. Авторы планировали добавить похожие на Evolve элементы, когда несколько игроков сражаются против сильного соперника. Почему проект отменили, разработчики не уточнили.

Final Fantasy 16 выйдет на PS5, но дату релиза пока не назвали. Недавно авторы сообщили, что разработка почти завершена, а также готов новый трейлер.

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