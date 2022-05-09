Авторы ремейка Dead Space расскажут о графике хоррора 12 мая

Создатели ремейка Dead Space назвали дату проведения новой трансляции, на которой расскажут о визуальном стиле хоррора. Презентация пройдёт 12 мая в 20:00 мск на YouTube и Twitch.

Авторы обещают поделиться подробностями об освещении, визуальных эффектах, а также о работе над персонажами и окружением. Об этом и не только расскажут художники ремейка Dead Space во главе с Майком Язиджяном, который работал над второй частью хоррора.

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Ранее разработчики поделились работой над звуком ремейка Dead Space. Игроки встретили презентацию негативно, после чего авторы изменили шум от плазменного резака и штурмовой винтовки.

Релиз ремейка Dead Space запланирован на начало 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series. За разработку отвечает студия Motive, которая известна по Star Wars: Squadrons и кампании Star Wars: Battlefront 2.

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