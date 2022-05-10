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RuTube не работает больше суток. Говорят, его уже не вернуть

RuTube не работает больше суток. Говорят, его уже не вернуть
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9 мая российский видеохостинг RuTube подвергся массированной хакерской атаке, в результате чего сервис не работает уже более 24 часов. При попытке зайти на сайт появляется сообщение, что «на сайте ведутся технические работы».

Фото: Rutube

Внимание!
На сайте ведутся технические работы.
Сайт был атакован. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены.
Мы на связи! Следите за новостями здесь https://t.me/rutube.

По данным некоторых СМИ, RuTube не только атаковали, но и полностью удалили код сайта, из-за чего сервис «не подлежит восстановлению». Пресс-служба компании отрицает эту информацию в своём Telegram, отметив, что сайт столкнулся с самой сильной кибератакой в истории, а восстановление петабайтов информации потребует больше времени, чем предполагалось.

Информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности. Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования RuTube.

Важно понимать, что видеохостинг — это петабайты данных архивов и сотни серверов. Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идёт процесс по восстановлению сегментов файловой системы удалённых сред и баз на части серверов.

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