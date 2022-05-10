Продажи PS5 превысили 19,3 млн, подписчиков PS Plus стало меньше. Главное из отчёта Sony
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Sony опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2022 года, который закончился 31 марта. Мы выбрали из него главное.
- За квартал Sony продала около 2 млн PS5 — общие продажи консоли достигли показателя в 19,3 млн. Это на 3 млн меньше, чем планировала компания. В организации заявили, что в ситуацию вмешались логистические, а также производственные трудности.
- Продажи PS4 за квартал составили около 100 тыс. копий, а общий тираж превысил 117 млн единиц. Это всё ещё вторая самая продаваемая консоль Sony, уступающая лишь PS2.
- Число подписчиков PS Plus снизилось до 47,4 млн. В прошлом квартале показатель был на 600 тыс. больше. Число активных пользователей также сократилось — со 111 млн до 106 млн.
- За последний квартал было продано около 14,5 млн копий игр от студий Sony. Судя по всему, бóльшая часть выручки приходится на Horizon Forbidden West и Gran Turismo 7.
- На весь финансовый год, который закончится в конце марта 2023, Sony ожидает значительного увеличения продаж игр сторонних студий, а также увеличения поставок PS5 в связи с улучшением логистических и производственных цепочек.
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