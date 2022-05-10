Продажи PS5 превысили 19,3 млн, подписчиков PS Plus стало меньше. Главное из отчёта Sony

Sony опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2022 года, который закончился 31 марта. Мы выбрали из него главное.

За квартал Sony продала около 2 млн PS5 — общие продажи консоли достигли показателя в 19,3 млн . Это на 3 млн меньше, чем планировала компания. В организации заявили, что в ситуацию вмешались логистические, а также производственные трудности.

— общие продажи консоли достигли показателя в . Это на 3 млн меньше, чем планировала компания. В организации заявили, что в ситуацию вмешались логистические, а также производственные трудности. Продажи PS4 за квартал составили около 100 тыс. копий, а общий тираж превысил 117 млн единиц . Это всё ещё вторая самая продаваемая консоль Sony, уступающая лишь PS2.

. Это всё ещё вторая самая продаваемая консоль Sony, уступающая лишь PS2. Число подписчиков PS Plus снизилось до 47,4 млн . В прошлом квартале показатель был на 600 тыс. больше. Число активных пользователей также сократилось — со 111 млн до 106 млн.

. В прошлом квартале показатель был на 600 тыс. больше. Число активных пользователей также сократилось — со 111 млн до 106 млн. За последний квартал было продано около 14,5 млн копий игр от студий Sony. Судя по всему, бóльшая часть выручки приходится на Horizon Forbidden West и Gran Turismo 7.

игр от студий Sony. Судя по всему, бóльшая часть выручки приходится на Horizon Forbidden West и Gran Turismo 7. На весь финансовый год, который закончится в конце марта 2023, Sony ожидает значительного увеличения продаж игр сторонних студий, а также увеличения поставок PS5 в связи с улучшением логистических и производственных цепочек.

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