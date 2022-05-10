Дебютный трейлер 4-го сезона сериала «Мир Дикого Запада»

На официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер 4-го сезона «Мира Дикого Запада». На момент публикации материала он доступен только по прямой ссылке, а сама компания не делала заявлений о выходе продолжения.
В ролике под красивую музыку можно увидеть всех главных актёров сериала: от Эван Рейчел Вуд до Эда Харриса. Первый эпизод должен выйти уже 26 июня. Неизвестно, сколько именно серий войдёт в 4-й сезон.
«Мир Дикого Запада» — научно-фантастический вестерн от сценариста «Интерстеллара» и «Тёмного рыцаря» Джонатана Нолана. Сериал повествует о парке развлечений под названием «Мир Дикого Запада», населённом андроидами. Парк обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые могут заниматься чем угодно.
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