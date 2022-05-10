Сценарист Left 4 Dead: Гейб Ньюэлл отговаривал нас от создания игры про зомби

Сценарист Left 4 Dead Чет Фалижек в подкасте Kiwi Talkz рассказал небольшую историю создания культового шутера. Оказывается, глава Valve Гейб Ньюэлл пытался отговорить авторов от создания игры про зомби-апокалипсис. Он считал, что из-за живых мертвецов проект не воспримут всерьёз.

Однажды во время обеда Гейб начал меня пилить. Мол, если взять фильмы про зомби, то «Ночь живых мертвецов» — это кино о расизме, «Рассвет мертвецов» — о потребительстве. Автор создавал эти фильмы как некое высказывание, он хотел порассуждать на эти темы. «А о чём твоё кино, твоя игра, твоя история о зомби?» — спрашивал Гейб. А я отвечал, что игра будет о совместной работе, выживании, тему отражает геймплей. Что-то в духе: «что будешь делать ты в зомби-апокалипсисе?»



И на нас понемногу давили. Гейб говорил: «Давайте без зомби, зомби — это глупо и пошло». В то время ещё не было сериала по «Ходячим мертвецам». Это действительно было глупо! Но для меня как для мальчишки, который перепугался, посмотрев как-то ночью «Рассвет мертвецов», это было не так уж и глупо! Я понятия не имел, какими комичными были эти сцены, пока не пересмотрел фильм много лет спустя.

В конечном итоге Фалижек предложил Гейбу немного другой вариант: в игре останутся зомби, но общий тон в игре будет при этом серьёзным. Разработчики постараются избежать шуток и событий, ломающих «четвёртую сцену». Автор отметил, что для Left 4 Dead был готов довольно проработанный сценарий, который рассказывал в том числе о причинах зомби-апокалипсиса.

В результате заморачивать геймеров деталями не стали, выпустив в 2008 году одну из самых захватывающих кооперативных игр в истории. Уже через год вышло продолжение, которое закрепило культовый статус серии.

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