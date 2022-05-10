В сети опубликовали билд многострадальной Duke Nukem Forever 2001 года

Duke Nukem Forever — многострадальная игра в культовой серии шутеров. Проект изначально анонсировали в 1997 году, а выйти он должен был уже через год. Однако из-за внешнего вмешательства, смены движка и других проблем проект вышел лишь спустя 14 лет — в 2011 году. Проект уничтожили как критики, так и игроки — в первую очередь за устаревший геймплей.

При этом у разработчиков был практически готовый билд, который должен был поступить в продажу в 2001 году. 9 мая пользователь 4Chan под ником x0r заявил, что у него есть доступ к файлам той самой игры и опубликовал первые скриншоты, а также видео геймплея. Выложить проект в сеть он пообещал летом, однако быстро передумал и уже сегодня билд попал в сеть.

Из-за того, что разработка игры не была доведена до конца, в билде очень много багов, а на некоторых уровнях нет противников. Однако игру можно исследовать от начала до конца, а запустить её можно даже на современных системах. Автор утечки понадеялся на то, что фанаты смогут довести проект до ума и выпустить собственную версию Duke Nukem Forever, которая должна была выйти в далёком 2001 году.

Скриншоты

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