Стильные постеры с персонажами фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Disney опубликовала новые постеры с героями фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Помимо самих бурундуков, можно взглянуть на Капитана Патти, Боба, Элли и Бьорнсона.

По сюжету мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» был шоу, в котором когда-то снимались бурундуки и их друзья. Но потом его отменили, и звёзды расстались. Чип стал страховым агентом, а Дейл стал зарабатывать, рассказывая о своих прежних успехах на фестивалях. Однако в какой-то момент пропадают друзья героев — и бурундуки вновь объединяются, чтобы спасти товарищей.

Режиссёром фильма выступил Акива Шаффер («Бруклин 9-9»). Чипа в фильме озвучил Джон Малэйни, Дейла — Энди Сэмберг. «Чип и Дейл спешат на помощь» выйдет 20 мая в онлайн-кинотеатре Disney+.

Постеры

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!