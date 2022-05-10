Стильные постеры с персонажами фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Disney опубликовала новые постеры с героями фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Помимо самих бурундуков, можно взглянуть на Капитана Патти, Боба, Элли и Бьорнсона.
По сюжету мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» был шоу, в котором когда-то снимались бурундуки и их друзья. Но потом его отменили, и звёзды расстались. Чип стал страховым агентом, а Дейл стал зарабатывать, рассказывая о своих прежних успехах на фестивалях. Однако в какой-то момент пропадают друзья героев — и бурундуки вновь объединяются, чтобы спасти товарищей.
Режиссёром фильма выступил Акива Шаффер («Бруклин 9-9»). Чипа в фильме озвучил Джон Малэйни, Дейла — Энди Сэмберг. «Чип и Дейл спешат на помощь» выйдет 20 мая в онлайн-кинотеатре Disney+.
Постеры
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 мая 2022
-
14:35
-
13:58
-
13:51
-
13:25
-
12:50
-
12:24
-
11:54
-
11:25
-
11:05
-
10:30
-
10:20
- 9 мая 2022
-
22:14
-
21:31
-
20:46
-
20:10
-
19:29
-
18:46
-
18:02
-
17:42
-
17:07
-
17:05
-
16:37
-
16:08
-
15:50
-
15:04
-
14:39
-
13:53
-
13:25
-
12:55
-
12:26
-
11:53
-
11:24
-
10:52
-
10:26
- 8 мая 2022
-
19:31