Мы ищем автора новостей про киберспорт!

В наш игровой раздел требуется автор новостей про киберспорт. Требований у нас совсем немного, однако мы ищем именно человека, который любит виртуальные соревнования и хочет рассказывать о них большой аудитории. Основные требования:

Разбираться и любить киберспорт — особенно по CS:GO, Dota 2 и другим популярным дисциплинам;

Уметь оперативно писать про киберспорт без канцелярии;

Искать интересные случаи и ситуации около киберспорта, а также уметь их интересно подать.

Пишите на почту m.shevkun@rambler-co.ru с парой примеров свежих новостей и информацией о себе. В теме письма укажите «Классный киберспорт».

Сейчас мы ищем именно человека для освещения киберспорта, а не новостей игровой индустрии или кино.