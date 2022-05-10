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Чемпионат ищет автора новостей про киберспорт

Мы ищем автора новостей про киберспорт!
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В наш игровой раздел требуется автор новостей про киберспорт. Требований у нас совсем немного, однако мы ищем именно человека, который любит виртуальные соревнования и хочет рассказывать о них большой аудитории. Основные требования:

  • Разбираться и любить киберспорт — особенно по CS:GO, Dota 2 и другим популярным дисциплинам;
  • Уметь оперативно писать про киберспорт без канцелярии;
  • Искать интересные случаи и ситуации около киберспорта, а также уметь их интересно подать.

Пишите на почту m.shevkun@rambler-co.ru с парой примеров свежих новостей и информацией о себе. В теме письма укажите «Классный киберспорт».

Сейчас мы ищем именно человека для освещения киберспорта, а не новостей игровой индустрии или кино.
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