Мы ищем автора новостей про киберспорт!
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В наш игровой раздел требуется автор новостей про киберспорт. Требований у нас совсем немного, однако мы ищем именно человека, который любит виртуальные соревнования и хочет рассказывать о них большой аудитории. Основные требования:
- Разбираться и любить киберспорт — особенно по CS:GO, Dota 2 и другим популярным дисциплинам;
- Уметь оперативно писать про киберспорт без канцелярии;
- Искать интересные случаи и ситуации около киберспорта, а также уметь их интересно подать.
Пишите на почту m.shevkun@rambler-co.ru с парой примеров свежих новостей и информацией о себе. В теме письма укажите «Классный киберспорт».
Сейчас мы ищем именно человека для освещения киберспорта, а не новостей игровой индустрии или кино.
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