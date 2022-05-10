Фанаты в ужасе от качества Bloodborne на PS4. Они просят ремастер

Bloodborne — одна из самых высокооценённых игр на PlayStation 4. Игра получила множество наград, однако проект до сих пор полноценно не поддерживается на PS5.

Игроки просят Sony и FromSoftware добавить хотя бы 60 FPS, а недавно пользователь Reddit под ником NoobPinoyNow выложил запись и ужаснулся тому, что игра идёт в 30 FPS даже на новой консоли Sony. В комментариях люди стали разбираться в вопросе и попытались понять, почему экшен до сих пор не адаптировали под PS5.

Кто-то в качестве возможных причин отмечает трудности с исправлением кода игры. Однако, как говорят другие, фанаты без проблем запускали Bloodborne на PS4 Pro в 60 FPS, а сама Sony ничего предпринять не может. Многие также вспомнили про возможный ремастер или ремейк.

Sony вроде как хочет выпустить ремейк Bloodborne. Если я ничего не путаю, то это может быть одной из причин.

Sony, пожалуйста, мы хотим играть на PS5 в 60 FPS, никак иначе.

Потому что, зная Sony, они собираются полностью переделать игру и продать её вам за $ 70.

Недавно инсайдер намекнул, что Sony ещё на закончила с Bloodborne. Якобы скоро мы наконец-то услышим про игру.

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