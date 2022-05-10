Найтвинг и Красный колпак против врагов Готэма: 13 минут нового геймплея Gotham Knights

10 мая разработчики Gotham Knights опубликовали геймплейный ролик игры, в котором показали игровой процесс за Найтвинга и Красного Колпака. Видео длится почти 14 минут.

В самом начале показали Найтвинга, который спустился с крыши на глайдере и приземлился на врагов. Затем можно увидеть драку, к которой присоединился Красный Колпак. Далее в ролике продемонстрировали фрагменты с выполнением миссий. Также можно заметить момент, где Найтвинг и Красный Колпак общаются без костюмов в своём убежище.

Стоит обратить внимание и на особенности героев. Например, Найтвинг ориентирован на ближний бой, тогда как Колпак сможет расправляться с противниками с помощью пистолетов. Большую роль сыграют различные гаджеты персонажей.

Релиз проекта состоится 25 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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