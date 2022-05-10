Только некстген! Gotham Knights для PS4 и Xbox One внезапно отменили

Сегодня авторы Gotham Knights показали 13 минут геймплея за Найтвинга и Красного Колпака. Вместе с этим в пресс-релизе различным изданиям WB Games ещё раз уточнила платформы, на которых появится проект.

Оказывается, игра выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series. То есть, экшен точно не появится на PS4 и Xbox One. Сами разработчики объяснили своё решение желанием «предоставить игрокам лучший игровой опыт».

Gotham Knight — кооперативный экшен, посвящённый преемникам Бэтмена. Случилось так, что Тёмный рыцарь погиб, однако защищать Готэм необходимо, поэтому место Брюса Уэйна займут Красный Колпак, Найтвинг, Робин и Бэтгёрл.

Релиз Gotham Knight состоится 25 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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