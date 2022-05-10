Похоже, Шепард сыграет важную роль в новой Mass Effect

О новой части Mass Effect до сих пор известно немного, однако недавно на сайте BioWare в продаже появился постер Mass Effect Mysteries from the Future. Его цена составляет $ 45, однако это не самое интересное.

У этого портера есть подпись. Сейчас она говорит про угрозу Жнецов, которую удалось ликвидировать, хотя для этого пришлось пойти на многие жертвы. Блогер MrHulthen обратил внимание, что ранее описание было немного другое — в нём говорилось про Шепарда, а сейчас упоминание убрали.

Фанаты сразу же предположили, что Шепард жив, и он сыграет важную роль в новой Mass Effect. В данный момент новая Mass Effect находится на начальном этапе производства. Пока что неизвестна даже примерная дата выхода проекта.

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