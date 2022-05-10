Nintendo проведёт презентацию Indie World Showcase 11 мая

Компания Nintendo проведёт очередную презентацию Indie World Showcase, на которой покажет предстоящие инди-игры для Switch. Посмотреть шоу можно будет на YouTube-канале компании.
Мероприятие начнётся завтра в 17:00 мск и продлится 20 минут. Точный список инди-игр Nintendo не называет. Некоторые из них могут выйти на Switch сразу после презентации, как это случилось на прошлой Indie World Showcase в декабре 2021 года. Каких-либо новостей о крупных проектах вроде сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild ждать не стоит.
Сегодня Nintendo объявила, что продажи Switch превысили 107 млн штук. Гибридная консоль вышла в 2017 году, и с таким темпом она может обогнать PS4, которая появилась в 2013-м, а тираж составил 117 млн единиц.
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