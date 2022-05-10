Авторы Call of Duty: Warzone раскрыли детали режима с Годзиллой и Кинг-Конгом

Создатели Call of Duty: Warzone перед стартом операции «Монарх» раскрыли её детали. Также авторы представили много кадров и видео с Годзиллой и Кинг-Конгом.

Операция «Монарх» рассчитана на 60 игроков, которых разделят на команды по четыре человека. На острове будет небольшая безопасная зона, а победит единственный выживший коллектив.

Игроки получат специальный счётчик, который можно зарядить и получить серии убийств и снаряжение. Годзилла и Конг-Конг иногда будут впадать в ярость, что станет смертельно для бойцов, которые окажутся рядом. Во время атак титанов на карте появятся красные зоны, которые следует покинуть — или же подавить монстров огнём.

Отряд, который нанесёт титанам наибольший урон, получит устройство S.C.R.E.A.M. Оно представляет собой серию убийств, которая даёт команде либо тепловой луч Годзиллы, либо удар Кинг-Конга по земле. Атаки можно направить в любую часть карты.

Операция «Монарх» в Call of Duty: Warzone продлится с 11 по 25 мая. Королевская битва доступна бесплатно на ПК, консолях PlayStation и Xbox.

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