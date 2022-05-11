СМИ: Netflix запустит дешёвый тарифный план с рекламой в конце 2022 года

В середине апреля глава Netflix Рид Гастингс заявил, что компания рассматривает введение нового тарифного плана. Имелась в виду более дешёвая подписка на онлайн-кинотеатр, в которой будет реклама. Отмечается, что Гастингс всегда был против внедрения рекламных материалов в сервис, однако первая за 10 лет потеря подписчиков заставила компанию искать новые способы привлечения клиентов.

Новость по теме Netflix может ввести более дешёвую подписку с рекламой

По данным источников The New York Times, тарифный план с пониженной стоимостью и рекламой появится уже в конце 2022 года. Сотрудникам издания удалось ознакомиться со внутренним письмом, которое недавно получили сотрудники Netflix. О возможной стоимости тарифа всё ещё не сообщается.

Также компания намерена ввести систему отслеживания аккаунтов, которые используются из совершенно разных домов. Возможно, Netflix введёт «субаккаунты» с дополнительной оплатой для каждого, кто пользуется, но не оплачивает подписку.

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