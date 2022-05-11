СМИ: Netflix запустит дешёвый тарифный план с рекламой в конце 2022 года

В середине апреля глава Netflix Рид Гастингс заявил, что компания рассматривает введение нового тарифного плана. Имелась в виду более дешёвая подписка на онлайн-кинотеатр, в которой будет реклама. Отмечается, что Гастингс всегда был против внедрения рекламных материалов в сервис, однако первая за 10 лет потеря подписчиков заставила компанию искать новые способы привлечения клиентов.
По данным источников The New York Times, тарифный план с пониженной стоимостью и рекламой появится уже в конце 2022 года. Сотрудникам издания удалось ознакомиться со внутренним письмом, которое недавно получили сотрудники Netflix. О возможной стоимости тарифа всё ещё не сообщается.
Также компания намерена ввести систему отслеживания аккаунтов, которые используются из совершенно разных домов. Возможно, Netflix введёт «субаккаунты» с дополнительной оплатой для каждого, кто пользуется, но не оплачивает подписку.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 мая 2022
-
08:55
-
08:24
- 10 мая 2022
-
22:48
-
22:39
-
22:11
-
21:29
-
20:49
-
20:13
-
19:15
-
19:05
-
18:28
-
18:01
-
17:28
-
16:34
-
16:24
-
16:13
-
15:35
-
15:16
-
14:35
-
13:58
-
13:51
-
13:25
-
12:50
-
12:24
-
11:54
-
11:25
-
11:05
-
10:30
-
10:20
- 9 мая 2022
-
22:14
-
21:31
-
20:46
-
20:10
-
19:29
-
18:46