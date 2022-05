Наследник «Героев» уже тут: в ранний доступ вышла Songs of Conquest

Разработчики из Lavapotion выпустили в ранний доступ пошаговую стратегию Songs of Conquest — это стильная наследница культовой Heroes of Might & Magic. Новинка уже привлекла немало внимания фанатов «Героев».

В рамках раннего доступа можно сыграть лишь в две из четырёх кампаний и за четыре фракции. Геймплейно тут совсем ничего объяснять не надо, тогда как визуально новинка больше напоминает что-то в духе Octopath Traveler — 2D-объекты органично вплетены в 3D-пространство. В общем, выглядит стильно.

В России игра вышла в Steam и Epic Games Store — там она продаётся за 499 рублей. Мы уже начали свои приключения в раннем доступе и поделимся впечатлениями в течение недели. Но первые отзывы в Steam крайне положительные.