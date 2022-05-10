Международная федерация футбола пообещала больше игр FIFA

Сегодня EA объявила о планах переименовать бренд EA Sports FIFA в EA Sports FC. Первая игра под новым названием выйдет уже осенью 2023 года, тогда как в этом году фанатов всё ещё ждёт традиционная FIFA 23.
Новость не прошла мимо самой международной федерации футбола, которая уже официально работает с другими игровыми издательствами над выпуском совместных футбольных проектов. Вот что говорит президент ФИФА Джанни Инфантино.
Могу заверить вас, что настоящей и подлинной футбольной игрой может быть только та, что называется FIFA. Она всегда будет лучшей для игроков и футбольных фанатов.
FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26 и так далее — вечным остаётся имя FIFA. И она навсегда остается ЛУЧШЕЙ.
При этом ФИФА намерена расширяться: всегда будет традиционная игра FIFA, однако федерация хочет попробовать что-то новое. При этом в нынешнем году федерация вместе с EA выпустит FIFA 23 сразу с двумя чемпионатами мира — мужским и женским. Такое случится впервые.
В целом ФИФА теперь намерена работать над множеством футбольных проектов. Среди них будут и киберспортивные дисциплины. А вот работать эксклюзивно только с одним издателем федерация не собирается, поскольку это слишком ограничивает развитие бренда.
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