Глава EA Эндрю Уилсон раскрыл будущее FIFA — EA Sports FC

10 мая Electronic Arts представила новое название для своей серии футбольных симуляторов — EA Sports FC. Оно вступит в силу летом 2023 года, тогда как этой осенью выйдет FIFA 23. В футбольном симуляторе останутся все основные режимы — Ultimate Team, карьера, Pro Clubs и Volta Football. Обещают и сохранить лицензии на футболистов, стадионы и лиги, включая эксклюзивные отношения.
Ситуацию прокомментировал глава EA Эндрю Уилсон. Он поблагодарил организацию FIFA за почти 30 лет сотрудничества и заявил, что EA Sports FC станет эпицентром всех виртуальных футбольных событий.
Мы благодарны за многолетнее прекрасное партнёрство с FIFA. Будущее футбола очень яркое, и фанатское футбольное сообщество ещё никогда не было настолько большим. У нас есть невероятная возможность сделать EA SPORTS FC настоящим спортивным центром и предложить ещё больше инновационных и аутентичных впечатлений для растущей футбольной аудитории.
Наше цель с EA SPORTS FC — создать крупнейший и самый влиятельный футбольный клуб в эпицентре футбольных фанатов. Почти 30 лет мы создаём крупнейшее в мире футбольное сообщество с сотнями миллионов игроков, тысячами партнёров-спортсменов, сотнями лиг, федераций и команд. EA SPORTS FC станет клубом для каждого из них и для футбольных фанатов во всём мире.
Новость прокомментировал и президент ФИФА Джанни Инфантино. Он заявил, что «настоящей и подлинной футбольной игрой может быть только та, что называется FIFA».
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