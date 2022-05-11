На PS3 и PS Vita запретили создавать новые аккаунты

Sony внезапно выпустила обновления прошивки для PS3 и PS Vita. В этот раз апдейты не повышают стабильность консолей, однако они убирают одну важную функцию. А именно — теперь на них нельзя создать новый аккаунт PlayStation.
Теперь для этого нужно заходить на официальный сайт компании или воспользоваться мобильным приложением. В уже созданный аккаунт можно входить с консолей, однако теперь Sony требует установить двухфакторную аутентификацию.
Судя по всему, решение компании связано с постепенным отказом от поддержки позапрошлого поколения консолей. Весной 2021 года Sony планировала закрыть цифровой магазин PS Store для Vita и PS3, однако не стала этого делать из-за критики игроков.
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