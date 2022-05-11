EA обещает сделать Battlefield 2042 достойной

Несмотря на ужасающие проблемы Battlefield 2042 и катастрофическое падение онлайна, EA не планирует забрасывать проект. Совсем наоборот — компания смотрит на игру с точки зрения долгосрочной перспективы.
Об этом сообщил глава Electronic Arts Эндрю Уилсон. По его словам, серия будет расти и станет важной частью портфолио студии, в которое уже вошла Battlefield 2042.
Мы смотрим на перспективу. Battlefield — одна из лучших франшиз в индустрии, созданная одной из лучших команд в мире. Мы ожидаем, что она будет продолжать расти и станет действительно важной частью нашего портфолио на многие годы вперёд.
Слова Уилсона сходятся со словами геймдизайнера DICE Фредерика Драберта. В середине апреля он заявил, что над Battlefield 2042 продолжает работать практически вся студия. Будем надеяться, что компании удастся починить игру до вменяемого состояния и вернуть доверие игроков, однако в это верится с трудом.
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