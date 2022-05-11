Sony всё ещё не планирует выпускать эксклюзивы PlayStation по подписке PS Plus

Финансовый директор Sony Хироки Тотоки прокомментировал возможность выпуска эксклюзивов PlayStation по подписке PS Plus. Подобную стратегию прямо сейчас использует Microsoft — проекты компании сразу же попадают в подписку Xbox Game Pass.

По словам Тотоки, позиция Sony в данном случае осталась прежней. Он заявил, что выпуск блокбастеров компании в подписке приведёт к снижению инвестиций на их разработку и ухудшению качества игр. Ранее об этом же говорил и президент PlayStation Джим Райан. Однако он не исключил того, что ситуация может измениться.

Таким образом, пользователям PlayStation не стоит ожидать появления в новом PS Plus игр вроде God of War Ragnarok или Spider-Man 2. Напомним, новый сервис запустится 22 июня. По данным наших источников, самая дорогая подписка будет стоить 6049 рублей.

Новость по теме Источники: самая дорогая подписка PS Plus в России обойдётся в 6049 рублей

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