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Valve снизила стоимость подписки Dota Plus в Dota 2

Премиальная подписка в Dota 2 подешевела в два раза
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В марте пользователи обратили внимание, что из-за нестабильного курса рубля Valve подняла цены на ключи для CS:GO и сервис для Dota 2. Повышение цен произошло дважды, однако сейчас ситуация заметно улучшилась.

Цены на подписку Dota Plus снизились в два раза. Теперь подписка на месяц стоит не 620 рублей, а 280 рублей. Стоимость стала даже ниже, чем до повышения. Тогда месяц обходился в 310 рублей.

Новые цены на подписку для Dota 2

  • Цена подписки за месяц — 280 рублей (620 рублей ранее)
  • Цена подписки за шесть месяцев — 1600 (3490 рублей ранее)
  • Цена подписки за год — 2950 рублей (6500 рублей ранее)

Вероятно, цены понизились из-за курса рубля, который приходит в норму. Также подешевели и предметы для CS:GO. Valve ситуацию никак не комментирует.

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