Слух: Red Dead Redemption 2 выпустят на PS5 и Xbox Series

Red Dead Redemption 2 доступна на ПК, PS4 и Xbox One. Конечно, поиграть в экшен можно на PS5 и Xbox Series, однако только в режиме обратной совместимости. Полноценных некстген-версий авторы не сделали.
Если верить информации инсайдера под ником AccountNgt, Rockstar Games как раз трудится над Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series. Никаких других деталей он не предоставил. Официально о разработке улучшенных версий проекта неизвестно.
Вероятнее всего, Red Dead Redemption 2 для новых консолей получит повышенное разрешение, улучшенные текстуры, 60 FPS и другие изменения. Например, на PS5 могут добавить поддержку функций DualSense вроде адаптивных триггеров или тактильной отдачи.
В любом случае лучше дождаться официальной информации от Rockstar.
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