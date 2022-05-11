Источники: мобильную Apex Legends с эксклюзивным героем запустят 17 мая

В начале месяца стало известно, что Respawn планирует запустить мобильную Apex Legends в мае, однако точную дату авторы не назвали. Надёжный инсайдер Том Хендерсон раскрыл дату выхода.
По его данным, релиз игры на iOS и Android состоится 17 мая, а приятным бонусом для мобильных геймеров станет эксклюзивная легенда по имени Fade. Известно, что в игре будет 10 легенд, девять из которых те, кого уже видели ранее.
В своей заметке инсайдер также отметил, что для мобильной Apex Legends разработают уникальные режимы, а саму игру создавали с нуля. Respawn хочет, чтобы проект понравился пользователям, поэтому старается над ним.
Сезон «Спасители» стартовал в Apex Legends 10 мая. Он добавил в игру Ньюкасла и другие нововведения.
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