Владельцев XCOM 2 из России лишают купленных DLC
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14 апреля в Epic Games Store началась раздача стратегии XCOM 2. Забрать игру бесплатно смогли и пользователи из России, хотя издатель 2K Games прекратил свою деятельность в России.
Пользователи обратили внимание, что им вернули деньги за купленные DLC к самой игре. Как рассказал Денис Колбин на DTF, он решил приобрести дополнения к игре, поскольку на них была скидка. А недавно он получил сообщение от компании Xsolla о возврате денежных средств.
При обращении в службу поддержки игрокам сообщали, что DLC забрали из-за того, что издатель прекратил деятельность в России, при этом саму XCOM 2 не отнимают.
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