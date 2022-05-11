CD Projekt разрешит постоянно работать из дома

11 мая в социальных сетях студии CD Projekt RED появилась информация о переводе сотрудников на гибкую модель работы. Это значит, что люди смогут работать как из дома, так и непосредственно из офиса на их выбор.
По словам самой студии, это поможет сотрудникам адаптировать рабочий график и совместить его с личной жизнью. Таким способом многие компании пользуются уже давно. Особенно гибридный способ работы стал актуален в начале пандемии COVID-19, когда студии переводили сотрудников на дом ради безопасности.
Насколько известно, CD Projekt RED трудится над новой частью «Ведьмака». Также студия и дальше собирается улучшать Cyberpunk 2077.
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