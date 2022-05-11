Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Свой Dark Souls получил краб. Анонсирована Another Crab's Treasure

Свой Dark Souls получил краб. Анонсирована Another Crab's Treasure
Комментарии

11 мая Nintendo провела очередной Indie World. Чего-то примечательного во время выпуска не показали, однако фанаты Dark Souls смогут оценить Another Crab's Treasure — соулслайк, в котором главным героем выступает краб.

По началу ролика и не скажешь, что Another Crab's Treasure представляет собой хардкорный соулслайк. В трейлере можно увидеть, как краб перемещается по локациям, сражается с противниками, собирает различные предметы и общается с NPC. По описанию ну чистый Dark Souls.

Похоже, в проекте будут даже полноценные боссы. Одного из них показали в самом конце, правда, сам бой не продемонстрировали.

Another Crab's Treasure выйдет в 2023 году для ПК и Nintendo Switch.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022