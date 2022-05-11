Свой Dark Souls получил краб. Анонсирована Another Crab's Treasure

11 мая Nintendo провела очередной Indie World. Чего-то примечательного во время выпуска не показали, однако фанаты Dark Souls смогут оценить Another Crab's Treasure — соулслайк, в котором главным героем выступает краб.

По началу ролика и не скажешь, что Another Crab's Treasure представляет собой хардкорный соулслайк. В трейлере можно увидеть, как краб перемещается по локациям, сражается с противниками, собирает различные предметы и общается с NPC. По описанию ну чистый Dark Souls.

Похоже, в проекте будут даже полноценные боссы. Одного из них показали в самом конце, правда, сам бой не продемонстрировали.

Another Crab's Treasure выйдет в 2023 году для ПК и Nintendo Switch.

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