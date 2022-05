В сеть утёк геймплей из новой Need for Speed для мобильных

Похоже, EA не только готовится выпустить новую большую Need for Speed, но и мобильную. В сеть утёк геймплейный отрывок новинки с несколькими подробностями.

Разработкой занимается китайская Tencent, а в качестве движка выбран Unreal Engine 4. За основу мира взяли город из Need for Speed Heat, хотя часть локаций переделали. Интерфейс также напоминает NFS Heat, однако управление машиной взяли из NFS Edge. Сейчас доступно лишь три машины — McLaren F1 и две Lamborghini — Aventador SVJR и Gallardo. К сожалению, никакой истории и блюстителей правопорядка добавлять в новинку не планируют.

Подробностей релиза пока не раскрывают. Не факт, что релиз стоит ожидать в этом году, всё-таки впереди ещё много работы. Хотя многое могут взять напрямую из той же NFS Heat.

В конце года выйдет первая за три года новая Need for Speed для ПК и консолей, причём за её разработку отвечает студия Criterion — создатели Burnout, NFS Hot Pursuit (2010) и NFS Most Wanted (2012).