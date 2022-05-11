Аналитики: первый обладатель инвайта на The International 2022 уже определился

Аналитик Dota 2 Бен «Noxville» Стинуизен подвёл небольшие итоги первой половины соревновательного сезона DPC 2022. Согласно подсчётам аналитика, китайская команда PSG.LGD уже заслужила слот на The International 2022 — она набрала необходимое количество рейтинговых очков DPC.

Стинуизен считал по методу Монте-Карло. Чтобы получить место на The International 2022, всем участникам мировых лиг нужно набрать минимум 938 очков DPC. PSG.LGD уже набила 1400, так как выиграла два региональных ивента.

Согласно цифрам аналитика, после PSG.LGD на главный турнир по Dota 2 почти со 100%-й вероятностью пройдут Team Spirit и BOOM Esports. У обеих команд появится возможность набрать очки уже завтра, когда начнётся мэйджор ESL One Stockholm Dota Major 2022. В случае успешного выступления на чемпионате команды получат необходимые баллы для квалификации.

Наименьшие шансы пройти на TI11 оказались у Team Aster, Tundra Esports и Fnatic. Чемпионат пройдёт до конца 2022 года, его точная локация и даты пока неизвестны.