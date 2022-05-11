Каскадёрша из «Игры престолов» хочет получить от авторов сериала $ 5 млн

По сообщению издания Variety, на создателей «Игры престолов» подали в суд. Это сделала каскадёрша Кейси Майклс, работавшая над последним сезоном шоу. Она получила травму лодыжки.

Майкл получила травму в феврале 2018 года во время съёмок шоу, когда Винтерфелл брали в осаду. Кейси Майкл была одним из зомби, взбиравшихся на стену. Каскадёрам предстояло спрыгнуть почти с четырёхметровой крыши на коробку, в которой были коврики. Девушка хочет отсудить у создателей шоу $ 5 млн (примерно 344 млн рублей).

Variety сообщает, что дочерняя компания HBO, Fire & Blood Productions, не видит в этом своей вины. Компания заявила, что коробки были прочные, травму получить было нельзя. Сама Майклс перенесла несколько операций. Она больше не сможет заниматься гимнастикой, прыгать с парашютом или кататься на лыжах.

Как пойдут дела дальше, неизвестно. Если вопрос не урегулируется сейчас, то суд состоится в 2023 году.

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