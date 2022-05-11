Каскадёрша из «Игры престолов» хочет получить от авторов сериала $ 5 млн

По сообщению издания Variety, на создателей «Игры престолов» подали в суд. Это сделала каскадёрша Кейси Майклс, работавшая над последним сезоном шоу. Она получила травму лодыжки.
Майкл получила травму в феврале 2018 года во время съёмок шоу, когда Винтерфелл брали в осаду. Кейси Майкл была одним из зомби, взбиравшихся на стену. Каскадёрам предстояло спрыгнуть почти с четырёхметровой крыши на коробку, в которой были коврики. Девушка хочет отсудить у создателей шоу $ 5 млн (примерно 344 млн рублей).
Variety сообщает, что дочерняя компания HBO, Fire & Blood Productions, не видит в этом своей вины. Компания заявила, что коробки были прочные, травму получить было нельзя. Сама Майклс перенесла несколько операций. Она больше не сможет заниматься гимнастикой, прыгать с парашютом или кататься на лыжах.
Как пойдут дела дальше, неизвестно. Если вопрос не урегулируется сейчас, то суд состоится в 2023 году.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 мая 2022
-
19:57
-
19:53
-
19:46
-
19:27
-
18:37
-
18:28
-
17:59
-
17:36
-
17:06
-
16:11
-
15:32
-
15:09
-
14:52
-
14:25
-
14:22
-
13:40
-
13:37
-
13:02
-
12:53
-
12:30
-
12:24
-
12:01
-
11:52
-
11:37
-
11:22
-
10:53
-
10:21
-
09:52
-
09:24
-
08:55
-
08:24
- 10 мая 2022
-
22:48
-
22:39
-
22:11
-
21:29