RuTube ожил после трёх дней комы, хакеры Anonymous обманули?

Российский сервис RuTube подвергся масштабной хакерской атаке. Площадка была отключена почти три дня, а хакеры из Anonymous заявили, что сервис вообще не вернётся из-за потери данных.

Судя по всему, слова злоумышленников оказались ложными, поскольку площадка начинает оживать. На данный момент сайт открывается без проблем. Работают и различные разделы — есть возможность включать видео. Правда, все элементы до конца пока не прогружаются.

Ранее представители RuTube заявляли, что работы по восстановлению уже ведутся. Судя по всему, команда восстановила функционал площадки, как и было обещано.

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