За весь квартальный отчёт Ubisoft ни разу не вспомнила про NFT

Ubisoft провела квартальный отчёт по итогам всего прошедшего года. Там не так уж и много интересного. К примеру, ежегодные показатели компании заметно снизились, хотя в целом они всё ещё достаточно высокие.

Каждый из трёх ключевых брендов издателя заработал больше € 300 млн. Речь про Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six. При этом последние 12 месяцев в целом назвали лучшими в истории Far Cry. Хотя продажами шестой части так и не поделились. Рост Rainbow Six связан с релизом Rainbow Six Extraction.

Инвесторам пообещали, что показатели начнут расти в текущем финансовом году — к релизу запланировано несколько крупных релизов, включая Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope и Skull & Bones. По слухам, ещё и стоит ждать новую Assassin's Creed — её делают из DLC для «Вальгаллы».

При этом за час отчёта никто из представителей Ubisoft ни разу не рассказал ничего про NFT, хотя ещё несколько месяцев назад это был важный вектор развития для всей компании. Похоже, провальные продажи токенов для Ghost Recon Breakpoint заставили пересмотреть стратегию.

Ещё глава Ubisoft Ив Гиймо подтвердил, что планирует сохранить независимость компании — и у неё есть всё для этого. Напрямую комментировать данные СМИ о потенциальной продаже он не стал.