Sony вынудила повысить цены на ПК-версию Salt and Sacrifice
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Создатели свежей Salt and Sacrifice рассказали, что из-за соглашения с Sony им пришлось усреднять цены на ПК-версию новинки во всём мире. В итоге пришлось повышать цены во многих регионах.
В Турции игра на ПК подорожала почти в пять раз, а в Индии — в три.
Впрочем, где-то игра даже подешевела — в Великобритании стоимость снизилась аж на 300 рублей.
Sony аргументирует усреднение цены тем, чтобы она на всех платформах стоила примерно одинаково. Однако у разработчиков нет возможности ввести региональные цены на PlayStation, из-за чего пришлось регулировать стоимость на ПК.
При этом Россию коррекция не коснулась — у нас игра и дальше продаётся за 449 рублей. Тут могло повлиять то, что на PlayStation в России игра вообще не вышла.
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