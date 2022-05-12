Рахим Стерлинг возглавил 34-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 34-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с рейтингом 92. Рядом с ним расположился нападающий «Сельты» Яго Аспас с 89 баллами.

Лучшие карточки 34-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Рахим Стерлинг — 92

Яго Аспас — 89

Жорди Альба — 88

Луис Альберто — 88

Орельен Тчуамени — 87

Джордан Пикфорд — 86

Фернандо Муслера — 86

Доминико Кришито — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 18 мая. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA объявила, что в 2023 году футбольный симулятор в культовой серии выйдет под новым названием — EA Sports FC. Авторы пообещали сохранить бóльшую часть лицензий и все основные режимы, включая Ultimate Team.

Новость по теме EA официально переименует игру FIFA

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!