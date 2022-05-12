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Рахим Стерлинг возглавил 34-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Рахим Стерлинг возглавил 34-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 34-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с рейтингом 92. Рядом с ним расположился нападающий «Сельты» Яго Аспас с 89 баллами.

Лучшие карточки 34-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Рахим Стерлинг — 92
  • Яго Аспас — 89
  • Жорди Альба — 88
  • Луис Альберто — 88
  • Орельен Тчуамени — 87
  • Джордан Пикфорд — 86
  • Фернандо Муслера — 86
  • Доминико Кришито — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 18 мая. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA объявила, что в 2023 году футбольный симулятор в культовой серии выйдет под новым названием — EA Sports FC. Авторы пообещали сохранить бóльшую часть лицензий и все основные режимы, включая Ultimate Team.

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