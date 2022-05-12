Продажи выживача This War of Mine превысили 7 млн копий
Поделиться
Студия 11 bit studios объявила, что тираж выживача This War of Mine превысил 7 млн копий. На это игре понадобилось почти восемь лет — проект поступил в продажу на ПК в ноябре 2014 года, а затем добрался до мобильных платформ, а также до PS4 с Xbox One и Nintendo Switch.
Разработчики отметили, что вместе с такой невероятной цифрой проект получил улучшенные версии для PS5 и Xbox Series. Игра также доступна по подписке Game Pass.
This War of Mine — симулятор выживания в сеттинге гражданской войны. Игроку необходимо управлять несколькими персонажами и попытаться выжить в невероятно тяжёлых жизненных условиях.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 12 мая 2022
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 11 мая 2022
-
21:28
-
20:52
-
20:17
-
19:57
-
19:53
-
19:46
-
19:27
-
18:37
-
18:28
-
17:59
-
17:36
-
17:06
-
16:11
-
15:32
-
15:09
-
14:52
-
14:25
-
14:22
-
13:40
-
13:37
-
13:02
-
12:53
-
12:30
-
12:24
-
12:01
-
11:52
-
11:37
-
11:22
-
10:53
-
10:21
-
09:52
-
09:24
Партнерский контент