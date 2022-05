Продажи выживача This War of Mine превысили 7 млн копий

Студия 11 bit studios объявила, что тираж выживача This War of Mine превысил 7 млн копий. На это игре понадобилось почти восемь лет — проект поступил в продажу на ПК в ноябре 2014 года, а затем добрался до мобильных платформ, а также до PS4 с Xbox One и Nintendo Switch.

Разработчики отметили, что вместе с такой невероятной цифрой проект получил улучшенные версии для PS5 и Xbox Series. Игра также доступна по подписке Game Pass.

This War of Mine — симулятор выживания в сеттинге гражданской войны. Игроку необходимо управлять несколькими персонажами и попытаться выжить в невероятно тяжёлых жизненных условиях.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!