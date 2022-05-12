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Начались тесты мобильной Call of Duty Warzone

Начались тесты мобильной Call of Duty Warzone
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Activision представила закрытое альфа-тестирование мобильной Call of Duty: Warzone под кодовым названием Project Aurora. Авторы заявили, что приглашение получит «ограниченный круг лиц», который не сможет делиться никакими подробностями игры на публику.

COD: Warzone Mobile анонсировали в начале марта и заявили, что это будет «полноценная королевская битва AAA-качества». Для этого компания открыла набор в команду и ищет «настоящих профессионалов, готовых создавать мобильные игры мирового класса».

У мобильной Warzone всё ещё нет даты выхода. В процессе альфа-тестирования разработчики планируют выпускать патчи с исправлением ошибок и внимательно следить за отзывами игроков.

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