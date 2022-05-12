Производитель электроники и энергетического оборудования Siemens ушёл из России

Немецкий производитель электроники, транспорта и энергетического оборудования Siemens объявил об уходе с российского рынка. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. Ранее организация приостановила свою деятельность на неопределённый срок.

По словам генерального директора Siemens Роланда Буша, решение покинуть российский рынок было очень непростым, ведь компания работает на нём около 170 лет. О последствиях ситуации в организации расскажут чуть позже в рамках квартального отчёта.

Siemens — один из главных поставщиков и медицинского оборудования в Россию. К тому же у компании и группы «Синара» работает совместное предприятие, которое в том числе отвечает за серийный выпуск электричек «Ласточка».

Ранее из России ушли производитель телекоммуникационного оборудования Nokia, а также производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson.

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