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СМИ: поставки техники в Россию продолжаются. Некоторые комплектующие для ПК подешевели

СМИ: поставки техники в Россию продолжаются. Некоторые комплектующие для ПК подешевели
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Несмотря на уход крупных производителей компьютерной техники с российского рынка, в России стали дешеветь некоторые комплектующие, а общие поставки техники продолжаются. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова крупных российских ретейлеров.

По словам представителя «М.Видео – Эльдорадо», поставки комплектующих из-за рубежа продолжаются, а в компании делают всё, чтобы предоставить покупателям максимально широкий выбор техники. Сейчас в организации достаточный запас ноутбуков и комплектующих, чтобы полностью удовлетворить спрос клиентов.

В «Ситилинке» заявили о продолжающихся поставках компьютеров и ноутбуков, а также комплектующих для ПК. В данный момент у компании есть небольшие проблемы с предложением процессоров и жёстких дисков, однако эту проблему в организации уже решают.

Тем временем цены на комплектующие почти вернулись к тем, что были зимой. Некоторые процессоры и вовсе подешевели, поднялась цена лишь на SSD и некоторые модели жёстких дисков. Невероятно изменчивой остаётся стоимость видеокарт, однако на неё в первую очередь влияет майнинг криптовалют.

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