Эффект Marvel: у Disney+ уже больше 138 млн подписчиков

Disney поделилась успехами онлайн-кинотеатра Disney+ за первый квартал 2022 года. За три месяца на сервис подписалось 7,9 млн человек, хотя прогноз аналитиков был приблизительно на 2,5 млн меньше.
Общее число подписчиков Disney+ достигло цифры в 138 млн человек. Руководство продолжает придерживаться плана достичь 230–260 млн подписчиков до конца 2024 фискального года. Чтобы продолжить уверенный рост, компания добавит дешёвый тарифный план с рекламой. Он появится в США до конца года, а затем и в других странах.
По словам аналитиков, рост Disney+ станет ещё одним поводом для волнения у акционеров Netflix. Ведь отчёт компании показывает, что недавний спад числа подписчиков не связан с какой-либо глобальной тенденцией — у других сервисов дела идут хорошо.
Disney+ — онлайн-кинотеатр DIsney, эксклюзивно для которого выходят сериалы Marvel и транслируются картины от компаний вроде Lucasfilm, National Geographic и Pixar. Сервис доступен во множестве стран по всему миру, но пока не добрался до России.
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