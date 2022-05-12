Стример прошёл все важные Assassin's Creed без получения урона

Стримеры продолжают придумывать себе безумные испытания. Так, автор под ником Hayete Bahadori решил пройти все основные игры серии Assassin's Creed без получения урона. Челлендж растянулся аж на полгода и был завершён только в апреле — прохождением сюжетной линии Valhalla на максимальном уровне сложности.

Помимо запрета на получение урона, стример также поставил перед собой задачу выполнять миссии с полной синхронизацией. А трилогию Origins-Odyssey-Valhalla он решил пройти на максимальном уровне сложности.

Таким образом стример прошёл 12 игр серии. Интересно, что меньше всего стример возился с Origins — чуть более четырёх часов. Больше всего заняла Valhalla — около 17 часов. Ознакомиться с прохождениями Hayete Bahadori можно на его YouTube-канале.

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