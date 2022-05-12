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Стример прошёл все важные Assassin's Creed без получения урона

Стример прошёл все важные Assassin's Creed без получения урона
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Стримеры продолжают придумывать себе безумные испытания. Так, автор под ником Hayete Bahadori решил пройти все основные игры серии Assassin's Creed без получения урона. Челлендж растянулся аж на полгода и был завершён только в апреле — прохождением сюжетной линии Valhalla на максимальном уровне сложности.

Помимо запрета на получение урона, стример также поставил перед собой задачу выполнять миссии с полной синхронизацией. А трилогию Origins-Odyssey-Valhalla он решил пройти на максимальном уровне сложности.

Таким образом стример прошёл 12 игр серии. Интересно, что меньше всего стример возился с Origins — чуть более четырёх часов. Больше всего заняла Valhalla — около 17 часов. Ознакомиться с прохождениями Hayete Bahadori можно на его YouTube-канале.

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